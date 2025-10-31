Лукашенко: "вонючая Европа" будет платить Белоруссии за чистый воздух

Президент республики отметил, что в стране чистота воздуха есть благодаря сберегаемым лесам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © БелТА/ ТАСС

МИНСК, 31 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что в будущем "вонючая Европа" будет платить республике за чистый воздух, который у нее есть благодаря сберегаемым в стране лесам.

"Это [чистый воздух] - будущее, мы это должны сберечь. И настанет то время, когда эта вонючая Европа будет нам платить за то, что мы бережем доставшееся нам от бога", - сказал президент, его слова передает агентство БелТА.

От отметил, что в Европе "всего этого практически нет, а ветер все это добро в виде чистого воздуха уносит туда". "Они вместо того, чтобы платить, начинают нас душить санкциями. Это пройдет. Уже проходит. Думаю, недалек тот час, когда они будут за это [чистый воздух] платить нам", - добавил Лукашенко.

Белорусский лидер в пятницу совершил рабочую поездку в Лепельский район Витебской области, в частности посетил Березинский биосферный заповедник. Там ему рассказали, что воздух в заповеднике в 300 раз чище, чем в Минске. "Лес, чистая вода и свежий воздух - что еще нужно, чтобы нормально жить", - отметил президент.