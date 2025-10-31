ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Глава Пентагона впервые посетит корейскую демилитаризованную зону

Пит Хегсет заявил, что "с нетерпением" ждет этого
10:25

КУАЛА-ЛУМПУР, 31 октября. /ТАСС/. Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что на следующей неделе впервые посетит демилитаризованную зону, расположенную на границе между КНДР и Республикой Корея.

На пресс-конференции по итогам совещания руководителей военных ведомств стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре, комментируя запланированное на следующую неделю посещение демилитаризованной зоны, министр подчеркнул: "Президент [США Дональд Трамп] неоднократно заявлял, что он открыт для проведения переговоров на уровне глав государств [с лидером КНДР Ким Чен Ыном]. Очевидно, что наш союз с Южной Кореей существует уже давно, и я с нетерпением жду своего первого посещения [демилитаризованной зоны]".

Отвечая на вопрос о ситуации вокруг КНДР, Хегсет добавил: "У нас много общих интересов в отношении того, как мы оцениваем эту угрозу, а также [другие] угрозы в регионе. Поэтому я не буду заранее раскрывать, каким конкретно будет это послание [для Пхеньяна], во многом это зависит от решения президента Трампа. Но мы, безусловно, понимаем эту угрозу. Мы не закрываем на нее глаза".

Ким Чен Ын ранее заявил, что личные контакты с хозяином Белого дома оставили у него "хорошие воспоминания", но он не станет обсуждать денуклеаризацию страны. На этой неделе министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи раскритиковала США за "безрассудное расширение военного потенциала".

Ранее СМИ сообщали о возможной организации встречи Трампа и Ким Чен Ына на межкорейской границе. Однако позднее американский лидер заявил, что Вашингтон и Пхеньян не смогли согласовать время его встречи с лидером КНДР. 

