WP: в Карибском бассейне рыбаки и туристы боятся выхода в море из-за ударов США

По данным газеты, действия Вашингтона ставят под угрозу рыболовную и туристическую отрасли региона

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Военные США, ведущие борьбу с наркотрафиком у берегов Венесуэлы, посеяли страх среди населения близлежащих стран Карибского бассейна, которые боятся выходить в море, опасаясь попасть под удар американцев. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

Издание указывает, что действия США ставят под угрозу рыболовную и туристическую отрасли региона. В частности, говорится в статье, рыбаки из соседнего с Венесуэлой государства Тринидад и Тобаго уже не выходят далеко в море, стараясь держаться ближе к берегу, а некоторые из них прекратили рыбачить по ночам.

WP напомнила, что военные США заявили уже об уничтожении не менее девяти лодок, в которых, как утверждалось, находились наркоторговцы, в результате чего погибли более 60 человек. Как минимум половина из этих ударов, уточнила газета, произошли в водах между Венесуэлой и Тринидадом и Тобаго.

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море восемь кораблей, одну атомную подводную лодку, 10 000 военнослужащих и уничтожают в международных водах скоростные лодки с находящимися в них людьми, которых голословно обвиняют в контрабанде наркотиков из Венесуэлы.

По данным газеты The New York Times, американский лидер Дональд Трамп отдал распоряжение своей администрации прекратить все попытки достичь дипломатического урегулирования эскалации напряженности с Венесуэлой и разрешил ЦРУ проводить тайные операции в республике.