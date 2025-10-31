Индия в 2026 году проведет международный смотр флота с участием России и США

Мероприятие пройдет 18 февраля в Вишакхапатнаме

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 октября. /ТАСС/. Военно-морские силы Индии в феврале 2026 года организуют международный смотр флота и маневры с участием более чем 50 стран, включая Россию и США. Об этом заявил на брифинге заместитель главнокомандующего ВМС республики вице-адмирал Санджай Ватсаян.

"Мы разослали приглашения большому числу стран и на данный момент получили ответы от более чем 55 государств, выразивших готовность принять участие во всех трех мероприятиях (смотре, маневрах "Милан" и симпозиуме ВМС Индийского океана - прим. ТАСС)", - сказал вице-адмирал, подчеркнув, что за четыре месяца количество стран и формат участия могут поменяться.

По его словам, "США и Россия подтвердили участие в международном смотре флота и маневрах "Милан". "Они заявили, что отправят свои корабли, и мы также ожидаем, возможно, несколько самолетов, но это еще в процессе обсуждения", - отметил он.

Планируется, что международный смотр флота состоится 18 февраля в Вишакхапатнаме (штат Андхра-Прадеш) на юго-востоке Индии. Он пройдет одновременно с многосторонними военно-морскими маневрами "Милан", которые осуществляются раз в два года Восточным военно-морским командованием ВМС Индии.