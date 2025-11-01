Статья

Сеул метит в AUKUS: атомные подлодки для Южной Кореи — миф или реальность?

Соединенные Штаты поделятся с Южной Кореей технологиями строительства атомных подводных лодок (АПЛ), чтобы последняя смогла заполучить их в свое распоряжение. Сеул же готов серьезно вложиться в американское военное судостроение. Об этом президент США Дональд Трамп условился со своим южнокорейским коллегой Ли Чжэ Мёном во время его визита в азиатскую республику. Насколько реализуем этот план, на какие АПЛ Сеул может надеяться и не означает ли это расширение альянса AUKUS — разбирался ТАСС

© IMAGO/ piemags via Reuters Connect

Встреча Трампа и Ли Чжэ Мёна состоялась 29 октября в Кёнджу. Последний, как указало в своем материале агентство Associated Press (AP), в ходе беседы с хозяином Белого дома подчеркнул, что сегодняшняя цель Сеула — "модернизировать" альянс с США, и намекнул на планы нарастить оборонные расходы с тем, чтобы снизить финансовую нагрузку на Вашингтон.

В ходе общения он припомнил и их августовский разговор, касавшийся атомных субмарин, которые Южной Корее хотелось бы получить в свое распоряжение, и предположил, что, возможно, тогда Трамп его неправильно понял. Речь шла о подлодках с ядерной силовой установкой, а не оружием. По словам Ли Чжэ Мёна, если бы в южнокорейских Военно-морских силах (ВМС) были АПЛ, то они могли бы оказать американским подводным силам содействие при выполнении задач в регионе. Позже Трамп в соцсети Truth Social написал, что свое на это разрешение он Сеулу дал. Более того, по его словам, лодки для страны "будут построены" на верфи Philly Shipyard в Филадельфии — той самой, что в прошлом году была выкуплена южнокорейской корпорацией Hanwha.

"Судостроение в нашей стране скоро совершит триумфальное возвращение. Не переключайтесь!" — заявил Трамп, добавив в той же публикации, что Южная Корея выразила готовность заплатить $350 млрд за снижение ранее наложенных на нее американских торговых пошлин. Если верить AP, то $150 млрд из них придется на инвестиции в развитие американской судостроительной промышленности. В целом такая схема напоминает модель, по которой сегодня в рамках союза AUKUS США работают с Австралией: Канберра ожидает от Вашингтона обещанные ей подлодки класса Virginia, а между тем ежегодно инвестирует миллиарды долларов в модернизацию американских военных верфей.

Президент США Дональд Трамп и президент Республики Корея Ли Чжэ Мён © Andrew Harnik/ Getty Images

Весьма похоже, что Сеул решил пойти по тому же пути. Однако не вполне ясно пока, сколько именно АПЛ, какого проекта и по какой стоимости будет построено с учетом столь щедрых инвестиций с его стороны. Более того, в сообщении Трампа в соцсети речь шла лишь об одной атомной субмарине — "совсем не такой, как те устаревшие и гораздо менее маневренные дизельные подлодки, которые у них (Южной Кореи — прим. ТАСС) есть сейчас".

Усомнились в AP и в том, что Сеул получит от Вашингтона необходимые знания. В агентстве отметили, что американские технологии атомных подводных лодок всегда считались одними из самых засекреченных и в высокой степени охраняемых. Настолько охраняемых, что даже в случае с Австралией речи о том, чтобы поделиться ими с нею, не идет.

Сомнения есть и в том, что строительство южнокорейской (или южнокорейских) АПЛ на Philly Shipyard в принципе возможно. Как указал портал Army Recognition, до недавних пор предприятие занималось выпуском исключительно грузовых гражданских судов: нефтяных танкеров и контейнеровозов. Опыта и знаний, необходимых для изготовления подводных кораблей — и уж тем более атомоходов, у сотрудников верфи нет совсем.

Philly Shipyard Hanwha приобрела за $100 млн в декабре 2024 года. Тогда же корпорация объявила о планах серьезно модернизировать и расширить ее инфраструктуру, построив дополнительные доки, причалы и установив краны, чтобы иметь возможность реализовывать более крупные проекты. На эти цели Hanwha планировала потратить $5 млрд.

Верфь Philly Shipyard в Филадельфии © IMAGO/ piemags via Reuters Connect

Сейчас, по данным Army Recognition, в портфеле Philly Shipyard заказы в общей сложности на десять средних танкеров и два судна для транспортировки сжиженного природного газа. Однако там проявляли интерес и к участию в реализации военно-морских программ, предполагающих промышленное партнерство с другими профильными компаниями.

"Чтобы построить атомную субмарину, этому предприятию потребуется получить соответствующие лицензии, обеспечить безопасные зоны и подготовить специально квалифицированных для этого рабочих, — констатировал портал. — Кроме того, филиалы Hanwha, имеющие прямое отношение к США, в настоящее время находятся под китайскими торговыми рестрикциями, что может задержать исполнение программы".

Virginia vs Columbia

Австралийские корабелы, к примеру, уже сейчас постигают все премудрости обращения с лодками типа Virginia. 29 октября военное ведомство страны сообщило о прибытии на военно-морскую базу Стирлинг в Западной Австралии американской АПЛ USS Vermont (SSN-792) этого класса, где она будет проходить плановое техобслуживание с участием местных специалистов.

До этого, в 2024 году, австралийские рабочие привлекались к обслуживанию АПЛ USS Hawaii (SSN-776) того же класса. В этом году, однако, по замечанию минобороны государства, им предстоит более сложный, обширный и ответственный объем работ, максимально схожий с теми процедурами, которые им предстоит осуществлять с момента ввода в строй совместных ротационных подводных сил в 2027 году. "Это будет существенным достижением, отражающим прогресс в повышении навыков австралийских рабочих", — подчеркнули в министерстве.

У американских ВМС лодок класса Virginia на сегодняшний момент насчитывается более 20. Еще одна, USS Utah (SSN-801) — последний представитель четвертого поколения этих субмарин (Block IV), — 25 октября прошла крещение на принадлежащей General Dynamics верфи Electric Boat в Гротоне (штат Коннектикут).

Лодка, строительство которой шло с 2021 года, оснащена реактором S9G, большим гидролокатором типа LAB (Large Aperture Bow) в носовой части и вооружена 533-мм торпедами Mk 48 ADCAP и шестью крылатыми ракетами Tomahawk. Система боевого управления AN/BYG-1 обладает открытой архитектурой, упрощающей модернизацию АПЛ и интеграцию в нее усовершенствованных систем и средств слежения.

Атомная подводная лодка USS Vermont (SSN-792) © U.S. Navy photo by Petty Officer 3rd Class Christian Bianchi/ Public Domain/ Wikimedia Commons

Длина USS Utah, как и других стандартных представителей этого класса, — около 115 м, диаметр — 10,4 м, экипаж — 145 человек. Максимальная скорость хода подлодки — 25 узлов (46,3 км/ч). С 2028 года в распоряжение ВМС США также должны начать поступать новейшие лодки — носители баллистических ракет класса Columbia. Они придут на смену стратегическим атомоходам класса Ohio, чей срок службы истекает в 2027–2040 годах.

Главные отличия Columbia от предшественниц — это новейший реактор S1B, который не нуждается в перезарядке в течение всех 42 лет планового срока службы, наличие электрического привода с водометным движителем, 16 шахт для баллистических ракет Trident II D5 вместо 24 и в высокой степени компьютеризованное и автоматизированное управление.

По сравнению же с лодками класса Virginia АПЛ типа Columbia значительно больше по водоизмещению (более 21 000 т против 7 800) и габаритам. Длина перспективных субмарин составит около 171 м, диаметр — 13 м, а экипаж — 155 человек. Максимальная глубина погружения лодок типа Columbia засекречена, однако предполагается, что она превышает 240 м. 24 октября на собрании акционеров General Dynamics, ведущей сейчас строительство первой такой субмарины — USS District of Columbia (SSBN-826) — в Гротоне, было объявлено, что лодка готова лишь на 60% из-за задержек с поставками различных компонентов для нее.

По заявлению представителей фирмы, решающим годом в строительстве этой АПЛ будет 2026-й. Судостроителям предстоит приложить все усилия к тому, чтобы субмарина была готова к 2028 году и смогла приступить к выполнению задач в 2030-м. Не исключается, однако, что лодка будет сдана на 12–17 месяцев позже намеченного срока. До этого контрольно-финансовое управление Конгресса США предупредило о том, что задержки в поставках некоторых ключевых компонентов для этой лодки могут сорвать весь график программы. Между тем принятый Сенатом в начале октября "Закон о национальной обороне на 2026 финансовый год" дает командованию ВМС США право заключать контракты с подрядчиками по следующим пяти АПЛ класса Columbia — с третьей по седьмую в серии.

Начиная с этого отчетного периода и вплоть до 2035 финансового года там планировали, что судостроители достигнут темпа строительства таких лодок по одной единице в год, чтобы передать ВМС все 12 субмарин в установленные сроки. Однако и этот план во многом зависит от загруженности промышленных предприятий и стабильности финансирования.

Совокупная стоимость программы на сегодняшний момент составляет около $126,4 млрд. По прогнозам аудиторов, АПЛ USS District of Columbia обойдется американскому бюджету примерно в $15,2 млрд, а вторая и третья по счету — USS Wisconsin (SSBN-827) и USS Groton (SSBN-828) — по $9–10 млрд каждая без учета роста стоимости на материалы и ряда других производственных факторов.

Об "устарелых" южнокорейских ДЭПЛ

То, что Южной Корее в итоге достанется АПЛ, аналогичная американской Columbia, маловероятно. Однако в любом случае, как считает командующий национальными ВМС Кан Дон Гиль, на то, чтобы построить свою атомную субмарину, стране, вероятно, потребуется много времени. "Если будет принято решение, это займет примерно 10 лет", — заявил он на парламентских слушаниях 30 октября. Его слова привело агентство Рёнхап. Кан Дон Гиль отметил, что правительство еще не приняло решения о строительстве субмарин проекта KSS-III третьей очереди (Batch III).

В настоящее время на вооружении ВМС республики находится около 20 дизель-электрических подлодок (ДЭПЛ), в основу которых легли по большей части немецкие разработки. Девять из них строились с 1993 по 2001 год по проекту Type 209/1200, или KSS-I, и относятся к классу Jangbogo. Девять — проекта Type 214 (KSS-II), или класса Son Won-il, — вводились в строй с 2007 по 2020 год. Еще две — ROKS Dosan Ahn Chang-ho (SS-083) и ROKS Ahn Mu (SS-085), построенные уже по национальному проекту KSS-III, — вошли в состав ВМС Южной Кореи в 2021 и 2023 годах. Третья пока еще достраивается.

Подводная лодка Республики Корея Roks Sindolseok SS 082 © IMAGO/ piemags via Reuters Connect

Эти три ДЭПЛ водоизмещением 3 тыс. т относятся к так называемой первой очереди (Batch I) программы KSS-III, которую исполняют Hanwha Ocean и HD Hyundai Heavy Industries (HHI). Еще три лодки второй очереди (Batch II) будут иметь водоизмещение уже 3 600 т, гибридную силовую установку с литий-ионными аккумуляторами и обладать установкой вертикального пуска (УВП) ракет на десять ячеек (у первой очереди — на шесть). На вооружение их будут принимать до 2031 года.

Третья очередь KSS-III также включит три ДЭПЛ, характеристики которых пока неизвестны. По факту в конце октября Hanwha Ocean спустила на воду только первую лодку второй очереди проекта KSS-III — ROKS Jang Yeong-sil (SS-087), и портал The War Zone (TWZ) назвал ее "самой передовой субмариной, когда-либо построенной" в стране.

Длина такой подлодки составляет чуть более 89 м — почти на 6 м длиннее, чем у класса Ahn Chang-ho. ДЭПЛ обладает повышенными малозаметностью, живучестью, а также ударными и разведывательными возможностями. Последние обеспечиваются новейшими гидролокаторами, системой боевого управления с более быстрой и эффективной обработкой данных и баллистическими ракетами подводного базирования, способными атаковать наземные цели.

Детальные характеристики этих ракет, известных как Hyunmoo-IV или K-SLBM (Korean Submarine-Launched Ballistic Missile), доподлинно не известны. По различным сведениям, дальность их полета составляет от 311 до 497 миль (500–800 км), а тесты на возможность их пуска из подводного положения состоялись еще в сентябре прошлого года.

Однако, как указали в TWZ, УВП этих ДЭПЛ может служить для стрельбы и другими типами ракет, в частности гиперзвуковыми, над созданием которых Сеул в настоящее время работает по программе Hycore. Кроме того, лодки KSS-III второй очереди вооружены шестью 533-мм торпедными аппаратами, из которых можно запускать в том числе противокорабельные крылатые ракеты C-Star-III или самодвижущиеся морские мины типа SLMM (Submarine Launched Mobile Mine).

Новая силовая установка лодок класса Jang Yeong-sil, хотя она и не относится к типу воздухонезависимых (ВНЭУ), призвана обеспечить их более продолжительное погружение, маневренность и малозаметность. Более того, по мнению экспертов TWZ, технология с литий-ионными батареями в некоторой степени даже лучше, чем традиционные топливные блоки, используемые во ВНЭУ.

Для снижения акустической заметности новой южнокорейской ДЭПЛ применяется в том числе специальное покрытие, уменьшающее вибрацию. Кроме того, лодки KSS-III второй очереди более чем на 80% состоят из компонентов национального производства, что повышает их экспортный потенциал.

Сдача ROKS Jang Yeong-sil намечена на 2027 год. Перед этим лодке еще предстоит пройти все испытания, однако темпы строительства и сроки их сдачи адекватные и в целом соблюдаются. Учитывая это и все вышеперечисленное, указали в TWZ, новейшие южнокорейские неатомные подлодки вполне могли бы дать фору иным атомным субмаринам.

Константин Алыш