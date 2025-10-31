Bild: Минобороны ФРГ практически вслепую одобрило заказы БПЛА на €900 млн

По данным газеты, переговоры велись с компаниями Stark, Helsing и Rheinmetall

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 31 октября. /ТАСС/. Министерство обороны Германии вслепую одобрило контракты на поставку Бундесверу дронов-камикадзе с тремя производителями несмотря на то, что испытания БПЛА только одной компании были признаны успешными. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на источники.

Общая стоимость заказов составляет около €900 млн, переговоры велись с компаниями Stark, Helsing и Rheinmetall, уточнило издание. Каждая из них должна получить на выполнение контракта по €300 млн. По информации издания, в конце октября на полигоне в Мунстере (федеральная земля Нижняя Саксония) прошли секретные испытания дронов, которые собираются поставить три производителя. Всего было проведено 19 тестовых полетов, 17 из которых осуществил Helsing, а 2 - Stark.

Указывается, что все полеты дронов Helsing были признаны успешными и соответствующими требованиям, в то время как тест БПЛА Stark закончился провалом. В одном случае дрон промахнулся мимо цели на более чем 150 м, второй беспилотник вообще вышел из-под контроля и рухнул в близлежащем лесу. В то же время представители Rheinmetall вообще не явились на испытания, хотя они, по данным источников Bild, были давно назначены. Тем не менее, все три компании несколькими днями позже получили одобрение Минобороны на поставки БПЛА.

"Более чем удивительно, что Rheinmetall получит контракт. Существует ли вообще этот беспилотник?" - указал газете источник в отрасли. В Бундесвере отказались Bild комментировать результаты испытаний, сославшись на "защиту интересов в области безопасности", а представитель Минобороны утверждал, что "все производители проходят одинаковую процедуру сертификации".