Сийярто призвал международное сообщество прекратить дискриминацию в спорте

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии считает, что только личные достижения спортсменов могут быть основанием для участия в соревнованиях

Редакция сайта ТАСС

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто © Omar Havana/ Getty Images

БУДАПЕШТ, 31 октября. /ТАСС/. Международное сообщество должно принять меры против дискриминации в спорте, который нельзя смешивать с политикой. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде.

"Мы считаем, что спорт должен объединять, а не разделять мир. Поэтому ЮНЕСКО должна принять меры против дискриминации в спорте. Мы должны четко заявить: ни один спортсмен не может нести ответственность за решения политических лидеров, и никого нельзя принуждать к политическим заявлениям. Только личные достижения спортсменов могут быть основанием для участия в соревнованиях", - сказал глава МИД, выступление которого транслировал телеканал М1.

Он отметил, что Венгрия на себе испытала последствия политических решений в спорте. "Мы, венгры, хорошо знаем, о чем говорим. Коммунистическая партия не разрешила венгерским спортсменам участвовать в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 1984 году. И мы не хотим, чтобы сегодняшние международные спортивные организации использовали эти коммунистические методы", - подчеркнул Сийярто.

По инициативе Советского Союза социалистические страны бойкотировали Олимпиаду в Лос-Анджелесе после того, как США и ряд других государств бойкотировали летние Олимпийские игры в Москве в 1980 году.

Правительство Венгрии последовательно выступает за то, чтобы международные спортивные организации, в том числе Международный олимпийский комитет, не отстраняли спортсменов от соревнований в качестве наказания за политические решения их правительств.