МИД Белоруссии: возобновление работы КПП возможно после двусторонней подготовки

Когда возобновят свою работу пункты пропуска "Бобровники" и "Кузница", решать не премьеру Польши и Литвы, подчеркнул пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Руслан Варанков

МИНСК, 31 октября. /ТАСС/. Возобновление работы пунктов пропуска на границе Белоруссии и соседних стран возможно только после двусторонней подготовки. Об этом заявил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Руслан Варанков.

"Возобновление функционирования пунктов пропуска не может и не будет регулироваться односторонними решениями", - сказал он. Он подчеркнул, что "не премьеру Польши и, тем более, Литвы решать, когда возобновят свою работу пункты пропуска через государственную границу "Бобровники" и "Кузница". "Тем не менее, мы принимаем к сведению их заявления и считаем необходимым четко обозначить нашу принципиальную позицию", - добавил пресс-секретарь.

Из-за того, что "граница - это сложная инженерно-техническая и организационная система, любые изменения в режиме ее работы требуют полноценной двусторонней подготовки", пояснил Варанков. По его словам, Минск согласится с открытием своей стороны границы тогда и только тогда, когда будет полностью готов к этому инфраструктурно, кадрово и, "что наиболее важно, в сфере безопасности". "Обращает на себя внимание отсутствие последовательности в действиях наших западных соседей: объявленные сроки постоянно переносятся, а само принципиальное решение пересматривается", - подчеркнул Варанков. Пресс-секретарь МИД отметил, что "граждане и бизнес не могут становиться заложниками ситуаций, когда решения о закрытии границы принимаются вне правовых рамок и без предварительного уведомления".

28 октября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польские власти готовы в ноябре открыть два пункта пропуска на границе с Белоруссией - "Бобровники" и "Кузница". Премьер подчеркнул, что отложил открытие этих КПП еще в конце октября в связи с необходимостью согласовать действия с Литвой. Вильнюс на фоне якобы борьбы с контрабандой 29 октября постановил закрыть границу с Белоруссией до конца ноября. В настоящее время между Польшей и Белоруссией действует лишь один пункт пропуска "Брест-Тересполь".