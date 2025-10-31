ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Отец Маска заявил, что Россия всегда спасала Европу

Здесь не может быть заблуждений, подчеркнул Эррол Маск
Редакция сайта ТАСС
12:34
ТАСС
© ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Россия на протяжении столетий спасала Европу, в этом не может быть заблуждений. Об этом заявил в интервью ТАСС отец американского бизнесмена Илона Маска Эррол Маск.

"Если немного почитать европейскую историю, станет ясно: Европа на протяжении последних как минимум трехсот лет постоянно старалась держать Россию вне Европы. Екатерина Великая была хорошо известна тем, что пыталась ввести Россию в европейский мир, ведь она сама родом из Пруссии. Но европейцы всегда отвечали: "Нет, нет, мы так не думаем" - пока им не понадобилась русская армия, чтобы победить Наполеона. Тогда, конечно, это стало приемлемо", - сказал собеседник агентства. "Или, например, во Второй мировой войне - им снова понадобилась русская армия, чтобы победить Гитлера. Без русской армии мы бы все сейчас говорили по-немецки. Да. Послушайте, не заблуждайтесь. Не надо здесь путать. Если бы не Россия, Англия сегодня говорила бы по-немецки", - подчеркнул Эррол Маск.

Отец бизнесмена также заявил, что считает Россию технологически развитой страной. "Всегда была, - заметил он. - Уровень цифровизации очень высокий. Некоторые величайшие умы в истории современного мира родом из России. Музыканты, писатели, а также ученые. На ум приходит Менделеев. Я знал все о Менделееве, когда был студентом. Так что да, безусловно, Россия - это центр Европы и соседних стран, один из крупнейших мировых центров. Понимаете, это очевидно".

Полный текст интервью будет опубликован в ближайшие дни. 

СШАРоссияМаск, Илон