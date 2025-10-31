Отец Маска заявил, что Россия всегда спасала Европу

Здесь не может быть заблуждений, подчеркнул Эррол Маск

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Россия на протяжении столетий спасала Европу, в этом не может быть заблуждений. Об этом заявил в интервью ТАСС отец американского бизнесмена Илона Маска Эррол Маск.

"Если немного почитать европейскую историю, станет ясно: Европа на протяжении последних как минимум трехсот лет постоянно старалась держать Россию вне Европы. Екатерина Великая была хорошо известна тем, что пыталась ввести Россию в европейский мир, ведь она сама родом из Пруссии. Но европейцы всегда отвечали: "Нет, нет, мы так не думаем" - пока им не понадобилась русская армия, чтобы победить Наполеона. Тогда, конечно, это стало приемлемо", - сказал собеседник агентства. "Или, например, во Второй мировой войне - им снова понадобилась русская армия, чтобы победить Гитлера. Без русской армии мы бы все сейчас говорили по-немецки. Да. Послушайте, не заблуждайтесь. Не надо здесь путать. Если бы не Россия, Англия сегодня говорила бы по-немецки", - подчеркнул Эррол Маск.

Отец бизнесмена также заявил, что считает Россию технологически развитой страной. "Всегда была, - заметил он. - Уровень цифровизации очень высокий. Некоторые величайшие умы в истории современного мира родом из России. Музыканты, писатели, а также ученые. На ум приходит Менделеев. Я знал все о Менделееве, когда был студентом. Так что да, безусловно, Россия - это центр Европы и соседних стран, один из крупнейших мировых центров. Понимаете, это очевидно".

Полный текст интервью будет опубликован в ближайшие дни.