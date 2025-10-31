Politico: ЕС пригласил главу Минторга США на переговоры в Брюссель

Говард Латник пока не подтвердил свое участие

БРЮССЕЛЬ, 31 октября. /ТАСС/. Евросоюз пригласил министра торговли США Говарда Латника на переговоры с европейскими коллегами, которые состоятся в бельгийской столице 24 ноября. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на чиновника Дании, председательствующей до конца года в Совете ЕС.

Politico уточнила, что Латник пока официально не подтвердил свое участие в министерской встрече.

Совместное - от Дании и Еврокомиссии - приглашение американского министра к диалогу последовало, по данным издания, "на фоне разногласий с Китаем по поводу недавних мер экспортного контроля редкоземельных металлов, которые переопределяют отношения между Вашингтоном, Пекином и Брюсселем".

Приглашение, которое готовилось на протяжении нескольких месяцев, поступило в то время, когда Брюссель и Вашингтон "все еще реализуют обязательства", взятые в июле в Шотландии президентом США Дональдом Трампом и председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Брюссель по-прежнему настаивает на том, чтобы Вашингтон отменил пошлины, в частности, на спиртные напитки и химикаты. В Брюсселе также выражают обеспокоенность по поводу расширения Соединенными Штатами списка продукции из стали, подлежащей 50-процентному тарифу, говорится в публикации.

27 июля фон дер Ляйен и Трамп договорились, что Вашингтон с 1 августа установит пошлины в размере 15% примерно на 75% ввозимых в США европейских товаров вместо 30-процентных пошлин на весь импорт из Европы, которые угрожал ввести Белый дом. При этом ЕС не будет взимать тарифы с американских товаров.