EUobserver: принятие Украины в Евросоюз станет приоритетом Совета ЕС в 2026 году

На повестке также вопрос повышения обороноспособности ЕС, отметил зампредседателя госкомитета Кипра по миграции и международной защите Николас Иоаннидис

БРЮССЕЛЬ, 31 октября. /ТАСС/. Повышение обороноспособности Евросоюза и вопрос вступления Украины в ЕС станут приоритетными направлениями деятельности Совета ЕС при председательстве Кипра с 1 января 2026 года. Об этом сообщает EUObserver со ссылкой на слова заместителя председателя государственного комитета республики по миграции и международной защите Николаса Иоаннидиса.

Как отмечает портал, Иоаннидис добавил, что островное государство намерено сочетать текущие приоритеты ЕС с решением актуальных для региона проблем. Внимание будет уделено сотрудничеству с другими странами, в первую очередь с соседями по Средиземноморскому бассейну. Планируется развивать программы возвращения мигрантов в их родные страны.

Одной из инициатив, которым Кипр уделит особое внимание, также станет вопрос устойчивого водоснабжения. На фоне участившихся засух и угрозы опустынивания страна намерена продвигать скоординированные общеевропейские меры реагирования на угрозу.

Эксперты отмечают, что за полгода председательства в Совете ЕС Кипру предстоит обсудить 330 законодательных инициатив, половина из которых абсолютно новые.