Эрдоган: система принятия решений СБ ООН не позволяет решить проблемы мира

Каждый прожитый день подчеркивает необходимость создания более справедливой, более инклюзивной, более всеохватной глобальной системы, отметил президент Турции

АНКАРА, 31 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что несправедливая система принятия решений в Совете Безопасности ООН не дает возможности решать глобальные проблемы.

"Каждый прожитый нами день подчеркивает необходимость создания более справедливой, более инклюзивной, более всеохватной глобальной системы. Войны, конфликты, неравенство и несправедливость фактически захватили повестку дня всего человечества. Существующая система, созданная победителями во Второй мировой войне, к сожалению, не соответствует реалиям и требованиям нашего времени. Из-за несправедливой структуры принятия решений в СБ ООН не удается найти решений для проблем человечества", - заявил Эрдоган, выступая в Стамбуле на форуме TRT World Forum.

Он подчеркнул, что "зачастую и проблемы, и пути их решения очевидны, но все равно во многих частях планеты продолжают гибнуть невинные люди". "Судьба человечества не может быть оставлена на милость пяти стран [членов СБ ООН], и поэтому мы говорим, что мир больше пяти", - сказал Эрдоган.