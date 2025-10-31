Эрдоган надеется, что вскоре Россия и Украина найдут компромиссы для мира

Президент Турции напомнил, что при встречах с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским его страна выражала решимость оказать всемерную поддержку прекращению огня и установлению прочного мира

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган © AP Photo/ Michael Varaklas

АНКАРА, 31 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что в скором времени Россия и Украина смогут найти компромиссы для мирного урегулирования.

"С самого первого дня [конфликта на Украине] мы взяли на себя ответственность за справедливое и долгосрочное мирное урегулирование этой войны, которая продолжается уже четвертый год. На наших встречах с господином [президентом РФ Владимиром] Путиным и господином [Владимиром] Зеленским мы выражали решимость оказать всемерную поддержку прекращению огня и установлению прочного мира. Надеюсь, что в ближайшем будущем стороны найдут компромиссы, которые откроют путь к тому, чтобы два соседних народа снова жили бок о бок в мире", - заявил Эрдоган, выступая в Стамбуле на форуме TRT World Forum.

Он добавил, что "Турция со своей стороны продолжит вносить всевозможный вклад в поиски мирного решения" на Украине.