Politico: Зеленский использует силовые методы для давления на оппозицию

Обозреватель европейского издания Джейми Деттмер обратил внимание на уголовное преследование бывшего президента Украины Петра Порошенко и экс-главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого

БРЮССЕЛЬ, 31 октября. /ТАСС/. Владимир Зеленский все чаще использует силовые методы для запугивания оппозиции и подавления критики в свой адрес. Такое мнение высказал обозреватель европейского издания Politico Джейми Деттмер.

По его словам, о давлении на несогласных с Зеленским свидетельствует уголовное дело против бывшего президента Украины Петра Порошенко и экс-главы энергетической компании "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

Более того, все дело "вызвало тревогу" в Брюсселе. Депутат Верховной рады Николай Княжицкий считает, что Зеленский использует суды, чтобы "очистить поле от конкурентов" и провести "нечестные выборы".

Другой неназванный эксперт, работавший с украинским правительством, заявил, что власти делают из Кудрицкого "козла отпущения". По его мнению, из-за перебоев с отоплением и электричеством граждане "начинают возмущаться", а "оппозиция намерена обвинить Зеленского" в том, что он не предусмотрел "меры на случай длительных отключений электроэнергии или сильных морозов".

О деле против Кудрицкого

28 октября сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины задержали экс-главу "Укрэнерго" во Львовской области. Ему инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах и отмывание средств, полученных преступным путем. Следствие считает, что экс-глава "Укрэнерго" и его подельник, бизнесмен Игорь Гринкевич, уже находящийся в СИЗО, могли завладеть средствами государственной компании во время тендеров на реконструкцию объектов энергосистемы еще в 2018 году путем завышения объемов рубки леса и стоимости подрядных работ при прокладке энергомагистралей. Сам Кудрицкий ранее заявлял, что объявленная версия о хищении средств никак не соотносится с его деятельностью.

Об увольнении Кудрицкого с поста главы "Укрэнерго", который он занимал с 2020 года, стало известно 2 сентября 2024 года. После этого подали в отставку два иностранных члена совета директоров "Укрэнерго" Педер Андреасон и Даниель Доббени, которые заявили о нарушении принципов корпоративного управления в компании и принятии решения об увольнении руководителя "без доказательств ненадлежащего управления". Депутат Верховной рады Ярослав Железняк отмечал, что реальной причиной отставки Кудрицкого могло стать желание отдельных лиц в офисе Зеленского сосредоточить в своих руках все финансовые потоки. В конце сентября 2024 года Кудрицкий, по данным издания "Инсайдер", покинул Украину. Издание полагает, что его отъезд был связан с открытым тогда Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) делом о краже из компании 1,4 млрд гривен (около $33,6 млн).