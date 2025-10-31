В Белоруссии сообщили о фактически сформированном едином пространстве обороны СГ

Кооперация между российской и белорусской сторонами в сфере ОПК достигла максимального уровня, отметил председатель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрий Пантус

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 31 октября. /ТАСС/. Единое оборонное пространство Союзного государства фактически сформировано, заявил председатель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии (ГВПК) Дмитрий Пантус по итогам заседания белорусско-российской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС).

"За последние годы, на мой взгляд, промкооперация в сфере ОПК между нашими странами достигла максимального уровня. Можно также сказать, что фактически сформировано единое оборонное пространство Российской Федерации и Республики Беларусь. Оно повышает обороноспособность Союзного государства", - приводит его слова агентство БелТА.

По словам Пантуса, на заседании также был рассмотрен блок вопросов о кооперационных связях ОПК двух стран. "В самое ближайшее время будет подписан протокол о внесении изменений в договор 2009 года о ВТС между нашими странами. Напомню, что буквально недавно была подписана программа по технологическим процессам", - процитировало Пантуса агентство БелТА.

За последние годы серьезно изменился алгоритм работы в сфере ОПК, отметил он. "Здесь мы от вопросов прямых поставок перешли к вопросам промышленной кооперации. Огромное количество деталей, узлов, комплектующих, которые производятся в Беларуси, являются основной частью изделий, производимых в России, и наоборот. Мы очень серьезно продвинулись в сфере авиастроения. Сегодня Беларусь достаточно большой объем изделий и узлов поставляет в этом направлении. На слуху проект "Освей" и целый ряд других", - отметил Пантус.

Председатель ГВПК подчеркнул, что "санкции дали дополнительный импульс для развития тех направлений, которые в России и в Беларуси были не столь развиты".