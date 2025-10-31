Лукашенко назвал Протасевича сотрудником белорусской разведки

"Долго рассказывать не буду", - отметил президент Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Максим Гучек/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 31 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Роман Протасевич, считавшийся оппозиционером, является сотрудником белорусской разведки.

"Долго рассказывать не буду. Протасевич - это сотрудник нашей разведки", - приводит его слова агентство БелТА.

Один из создателей Telegram-канала Nexta, признанного в республике экстремистским, Протасевич был задержан 23 мая 2021 года в минском аэропорту вместе с гражданкой России Софьей Сапегой. Минский областной суд 3 мая 2023 года приговорил Протасевича к восьми годам лишения свободы. 16 мая того же года его помиловал Лукашенко.