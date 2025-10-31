Bloomberg: Дания готовится к возможному столкновению с Россией в Гренландии

Агентство не смогло описать, в чем конкретно заключается эта "российская угроза" острову

БРЮССЕЛЬ, 31 октября. /ТАСС/. Военные приготовления Дании в Гренландии направлены не против США, которые прямо требуют уступить им Гренландию, а против России, которая якобы в неопределенном будущем может начать угрожать Гренландии, причем характер этих угроз пока не ясен. Такое утверждение содержится в обширной статье агентства Bloomberg о военных приготовлениях Дании в регионе.

Bloomberg кратко признает, что планы Дании инвестировать €6,5 млрд в оборону Гренландии были утверждены датским парламентом на следующий день после представленных президентом США Дональдом Трампом требований уступить Гренландию Соединенным Штатам, что фактически передало бы США огромный сектор арктической акватории в Атлантическом океане.

Bloomberg пытается интерпретировать военные планы Дании как ответ на некую "российскую угрозу". Впрочем, все попытки агентства описать в чем конкретно заключается эта "российская угроза" Гренландии со ссылками на датских военных и чиновников не увенчались успехом.

Так, например, командующий Объединенного арктического командования Дании в Гренландии и на Фарерских островах Сорен Андерсен лишь туманно заявил, что его командование "Изучает сценарий будущих угроз, с которыми оно будет иметь дело". К этому заявлению Bloomberg добавил собственное утверждение, что в неопределенном будущем Россия якобы может перенести свои военные усилия в Арктику, добавив к этому некие "постоянные угрозы со стороны теневого флота".

Bloomberg не смог объяснить, каким образом Россия, под контролем которой уже находится крупнейший арктический сектор в мире и фактически весь Северный морской путь, требующий интенсивного развития, будет угрожать Гренландии.

В то же время агентство сообщило, что Дания намерена развернуть в Гренландии средства наблюдения на российской воздушной и подводной активностью в арктическом регионе, то есть военные средства, которые будут использовать НАТО против России. Таким образом, по информации Bloomberg, военные приготовления Дании приведут к созданию в Гренландии потенциальных угроз для России.