Лукашенко: Белоруссия будет защищаться "до последнего человека"

Президент страны отметил, что республика не стремится к войне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Павел Орловский/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 31 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не стремится к войне, однако свою землю будет защищать до последнего человека.

"Манипулировать нами нельзя. И в связи с этим я вижу, что нагнетается обстановка. Нас хотят с россиянами додавить. [Президент РФ Владимир] Путин, Лукашенко - это вообще агрессоры. Этого делать нельзя. С нами они не справятся. Неужели хотят, чтобы середина прошлого века повторилась? Не справятся они с нами. Мы свою землю будем с россиянами защищать до последнего человека. Но мы туда не лезем", - приводит его слова агентство БелТА.