Азаров назвал нереализуемыми требования к России о заморозке фронта

Экс-премьер Украины отметил, что между РФ и США продолжаются контакты по российско-американскому саммиту на фоне успешных действий ВС РФ на поле боя

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Требования Запада к России о немедленном прекращении боевых действий в зоне СВО не могут быть реализованы. Об этом заявил экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров в своем Telegram-канале.

"С моей точки зрения, в этой обстановке требования к России о немедленном прекращении огня и остановке по линии боевого соприкосновения нереализуемы", - написал политик.

Азаров обосновал свою позицию тем, что между Россией и США сохраняются контакты по поводу урегулирования конфликта на Украине. Он напомнил, что недавно состоялся визит специального представителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева в США, а также отметил, что продолжаются разговоры о подготовке к российско-американскому саммиту.

"То есть контакты по этой теме продолжаются на фоне достаточно успешных действий российских войск на поле боя. Это служит основой для той истерики, которая поднялась на Западе", - объяснил Азаров.