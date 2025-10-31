Украинский журналист: 15 пограничников Украины сбежали в ЕС

Как отметил Виталий Глагола, все "убежали в направлении Словакии и Венгрии"

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. 15 военнослужащих Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) сбежали в страны Евросоюза с начала 2025 года, один из них был офицером. Об этом сообщил украинский журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.

Он заявил, что ему удалось получить внутренние документы и информацию от источников ГПСУ. "По состоянию на 1 сентября 2025 года, согласно этим материалам, 15 военнослужащих Чопского пограничного отряда (в Закарпатье - прим. ТАСС) указаны в служебных документах как "сбежавшие" во время несения службы", - говорится в сообщении.

Как отметил Глагола, все они "убежали в направлении Словакии и Венгрии". Журналист также опубликовал поименный список военных. Один из них был в звании капитана, остальные служили солдатами и сержантами.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. В этой связи страну массово стали покидать мужчины призывного возраста. Также возросло число случаев самовольного оставления части и дезертирства среди военнослужащих. 14 октября в офисе генпрокурора сообщили изданию "Украинская правда", что с января 2022 года по сентябрь 2025 года открыто почти 290 тыс. производств по этим статьям - более 235 тыс. о самовольном оставлении части и почти 54 тыс. о дезертирстве. В начале августа депутат Рады Анна Скороход отметила, что в вооруженных силах выявлено почти 400 тыс. случаев самовольного оставления части.