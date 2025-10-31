ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Белоруссия заменила ядерное оружие на своей территории

Президент республики Александр Лукашенко заявил, что страна завезла из России новейшее ядерное оружие
13:20
обновлено 13:27

МИНСК, 31 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика завезла из России новейшее ядерное оружие.

"Мы наше ядерное оружие, чтобы вы знали, еще раз обменяли. Мы его вывезли в Россию и новейшее завезли. Его привели в порядок. Это дорогая вещь - обслуживать его. Россияне помогают. Мы его обратно завезли. Мы тренируемся, как его применять. И с самолетов, и ракетное оружие. Мы это тоже не скрываем", - приводит его слова агентство БелТА. 

