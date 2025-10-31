США и Филиппины создадут опергруппу для "сдерживания" в Южно-Китайском море

Создание подразделения не означает, что США и Филиппины стремятся к эскалации в регионе, подчеркнул военный министр Соединенных Штатов Пит Хегсет

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Пентагон и Минобороны Филиппин намерены создать оперативное подразделение "для сдерживания" потенциального противника в Южно-Китайском море. Об этом сообщил военный министр Соединенных Штатов Пит Хегсет.

"Мы готовы защищать наши интересы как самостоятельно, так и совместно. Поэтому мы с вами сегодня публично анонсируем филиппинское оперативное соединение. <...> [С его помощью] мы сможем решительно отреагировать на кризис или агрессию и восстановить сдерживающий фактор в Южно-Китайском море", - сказал шеф Пентагона на полях совещания глав оборонных ведомств стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре, обращаясь к министру обороны Филиппин Гилберто Теодоро. Видеозапись разговора размещена на YouTube-канале DRM News.

Хегсет отметил, что обе страны "разделяют опасения по поводу давления со стороны Китая" в Южно-Китайском море. При этом глава Пентагона указал, что создание подразделения не означает, что США и Филиппины стремятся к эскалации в регионе. Хегсет и Теодоро не привели никаких подробностей о новом подразделении.

Китай несколько десятилетий ведет споры со странами региона по поводу территориальной принадлежности отдельных островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Прежде всего речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). Эти споры касаются Филиппин, Брунея, Вьетнама и Малайзии. В первой половине октября два филиппинских судна столкнулись с катером морской полиции КНР у островов Наньша. Тогда же корабль береговой охраны Китая протаранил судно Бюро рыболовства и водных ресурсов Филиппин в Южно-Китайском море, а также применил против него водомет. Позднее морская полиция Китая обвинила филиппинские ВВС во вторжении в воздушное пространство над Южно-Китайским морем.