Лидер партии "Демократы-66" объявил о победе на выборах в Нидерландах

Официальные результаты досрочных парламентских выборов в стране объявят 3 ноября

Редакция сайта ТАСС

ГААГА, 31 октября. /ТАСС/. Лидер нидерландской проевропейской партии "Демократы-66" Роб Йеттен объявил о победе своей партии на досрочных парламентских выборах в стране.

"Спасибо за ваше доверие! Мы стали крупнейшей партией в Нидерландах. Теперь мы будем работать во благо всех голландцев", - написал он в X.

Ранее агентство ANP спрогнозировало, что по результатам выборов леволибералы одержат победу, обогнав по количеству голосов крайне правую Партию свободы Герта Вилдерса. По данным агентства, обе партии получают по 26 мандатов, однако разница в поддержке составляет 15,2 тыс. голосов в пользу "Демократов-66". ANP не исключает, что леволибералы могут получить дополнительное место по окончании подсчета голосов, заняв 27 мест в парламенте.

Досрочные выборы нового состава Второй палаты Генеральных штатов (нижней палаты парламента) прошли в Нидерландах 29 октября. Согласно конституции королевства, голосование длилось один день. В Нидерландах работали более 9 тыс. избирательных участков, за рубежом, как отмечали нидерландские СМИ, для участия в голосовании зарегистрировались порядка 135 тыс. подданных.

По данным первого экзитпола, первое место на выборах занимали "Демократы-66" с 27 местами, за ними с минимальным отрывом следовали Партия свободы (25 мест) и праволиберальная Народная партия за свободу и демократию (23 мандата).

Официальные результаты выборов планируется огласить в понедельник, 3 ноября.