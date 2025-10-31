Аппарат премьера Канады назвал его встречу с Си Цзиньпином переломным моментом

Также Марк Карни принял приглашение президента председателя КНР посетить Китай в удобное для обеих сторон время

СЕУЛ, 31 октября. /ТАСС/. Оттава охарактеризовала встречу председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Канады Марка Карни на полях саммита АТЭС в Республике Корея как "переломный момент в двусторонних отношениях".

"Лидеры согласились с тем, что их встреча стала переломным моментом в двусторонних отношениях [КНР и Канады]. Они подтвердили приверженность обновлению отношений между двумя странами прагматическим и конструктивным образом, наращивая взаимодействие <...>", - подчеркивается в письменном заявлении, распространенном аппаратом Карни по итогам переговоров.

"Лидеры отдали своим помощникам распоряжение быстро принимать меры, чтобы решить остающиеся торговые вопросы и снять раздражители", - отмечается в документе. В нем уточняется, что речь идет в том числе о торговле рапсом, морепродуктами и электромобилями.

Кроме того, Си Цзиньпин и Марк Карни обсудили возможные способы "углубить сотрудничество в целом ряде сфер" - от чистой и обычной энергетики до сельского хозяйства, промышленного производства, борьбы с изменением климата и международных финансов, заявляет канадская сторона.

По ее свидетельству, "премьер-министр Карни принял приглашение президента Си Цзиньпина посетить Китай в удобное для обеих сторон время".

Си Цзиньпин сообщил по завершении встречи, что Китай готов работать с Канадой "над скорейшим возвращением двухсторонних отношений в правильное русло здорового, стабильного и устойчивого развития на благо народов обеих стран".