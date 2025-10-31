Литва обратилась в ICAO и ЕК из-за несанкционированных полетов метеозондов

В обращении в ЕК Вильнюс просит изыскать средства для прекращения подобных провокационных действий

ВИЛЬНЮС, 31 октября. /ТАСС/. Литва по поводу угроз несанкционированных полетов метеорологических зондов, которыми на ее территорию перебрасываются контрабандные сигареты, обратилась в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) и к представителям Еврокомиссии (ЕК) по мобильности и транспорту. Информацию об этом распространило министерство коммуникаций и транспорта балтийской республики.

"Литва попросила ICAO оценить угрожающие безопасности полетов нарушения с позиций Чикагской конвенции о международной гражданской авиации", - говорится в сообщении.

В обращении в ЕК Вильнюс просит изыскать средства для прекращения подобных провокационных действий.

В течение последних недель незаконное проникновение на территорию Литвы воздушных шаров с контрабандой вынудило пять раз закрывать Вильнюсский международный аэропорт. Каунасский международный аэропорт закрывался один раз.