Токаев назвал предстоящий визит в Россию "рубежным событием"

Президент Казахстана посетит РФ 12 ноября

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

АСТАНА, 31 октября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, который прибыл в Астану. В ходе встречи казахстанский лидер отметил, что его визит в Россию 12 ноября станет "рубежным событием", во время которого будут подписаны важные документы.

"Мы готовимся к государственному визиту в Москву 12 ноября. Считаем, что это рубежное событие в наших отношениях. Будут подписаны важные документы, которые окажут серьезное позитивное влияние на дальнейший ход сотрудничества", - привела пресс-служба Токаева его слова.

Также Токаев поздравил Минниханова с переизбранием на пост раиса (главы) республики, обсудил инвестиционные проекты в Казахстане с участием предприятий из Татарстана, в том числе "Камаза" и "Татнефти", заверив, что Астана окажет им поддержку.

Токаев ранее на саммите СНГ в Душанбе сообщил, что его государственный визит в Россию состоится 12 ноября. Осенью 2025 года Токаев неоднократно общался по телефону с президентом России Владимиром Путиным, в ходе бесед обсуждалась в том числе подготовка к визиту.

В октябре глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев посещал Москву с официальным визитом в том числе для подготовки предстоящего мероприятия с участием Токаева. Путин посещал Казахстан с госвизитом в ноябре 2024 года, тогда также был подписан ряд документов о расширении сотрудничества двух стран.