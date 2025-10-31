Лукашенко заявил, что при "большой сделке" с США исходит из интересов народа

Президент Белоруссии подчеркнул, что для него белорусский народ является самым гордым, большим и величественным

МИНСК, 31 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при переговорах с США руководствуется интересами народа.

"Я американцам говорю: вы меня поймите. Трамп, говорю, так же действует. Трамп готов с вами встретиться, заключить большую сделку (по словам представителей США - прим. ТАСС). Да господь с вами. Суть в чем "большой сделки"? Мы делаем, что они хотят, а они делают, что мы хотим - большая сделка. Я говорю: "Мы готовы, но у нас есть свои интересы", - сказал глава государства, его слова привело агентство БелТА.

"Да, мы не Соединенные Штаты Америки, но я президент. Для меня белорусский народ - это самый гордый, самый большой, самый величественный. Я - президент этого народа. Я из этого исхожу", - добавил Лукашенко.