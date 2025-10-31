Фидан обвинил Израиль в помехах для доставки помощи в Газу

Для того, чтобы обеспечить продолжение режима прекращения огня и избежать недопонимания, ведутся переговоры со сторонами, подчеркнул глава МИД Турции

АНКАРА, 31 октября. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Израиль, несмотря на подписанное соглашение по Газе, продолжает препятствовать доставке необходимых объемов гуманитарной помощи в сектор.

"Подписанный в Шарм-эш-Шейхе документ стал политическим соглашением самого высокого уровня. Это стало историческим поворотным моментом. Сейчас мы работаем одновременно по нескольким направлениям. Во-первых, чтобы обеспечить продолжение режима прекращения огня и избежать недопонимания, ведутся переговоры со сторонами. Предпринимаются усилия по обеспечению поставок гуманитарной помощи. Однако, с сожалением должен отметить, что Израиль по-прежнему препятствует поступлению необходимого объема гуманитарной помощи", - сказал Фидан на пресс-конференции в Анкаре.

Он отметил, что обсуждается также вопрос "о переходе ко второму этапу реализации соглашения". "Обсуждается, как будут функционировать стабилизационные силы и другие структуры, упомянутые в документе. Некоторые из этих вопросов находятся на продвинутой стадии, другие - на ранних этапах. В узком кругу идут обсуждения перспективы принятия в СБ ООН резолюции [по этим вопросам]. Обсуждаются международные стабилизационные силы. Эту работу в режиме тишины ведут определенные страны. Мы в ней участвуем и вовлечены во все процессы", - сказал Фидан.

Министр также сообщил, что 3 ноября в Стамбуле запланирована встреча глав МИД стран региона, которые в сентябре в Нью-Йорке обсуждали с президентом США Дональдом Трампом вопросы урегулирования в Газе. "Эта встреча очень важна для нас. Как вы знаете, политические лидеры этих стран встретились с господином Трампом в Нью-Йорке и заложили основу для очень важного исторического соглашения, появился мирный план. Мы обсудим в понедельник, есть ли сейчас препятствия, какие-либо проблемы, что нам нужно делать на следующем этапе", - сказал Фидан.

На встрече с Трампом, прошедшей 23 сентября, присутствовали лидеры и представители Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта, Иордании, Катара, Турции и Индонезии.