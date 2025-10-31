СБ ООН продлил мандат миротворческой операции в БиГ на один год

За резолюцию проголосовали все 15 членов Совбеза организации

ООН, 31 октября. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2795, продлевающую мандат миротворческой операции Европейского союза EUFOR Althea в Боснии и Герцеговине (БиГ) на один год, передает корреспондент ТАСС.

За резолюцию проголосовали все 15 членов Совбеза ООН. Документ подтверждает приверженность поддержанию мира и стабильности в стране в соответствии с Дейтонским мирным соглашением. Резолюция подчеркивает необходимость сотрудничества между властями Боснии и Герцеговины и международными силами для предотвращения возобновления конфликтов.