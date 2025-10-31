"Нарываются". Лукашенко - об угрозах перекрыть Сувалкский коридор

Президент Белоруссии напомнил, что россияне везут товары на свою территорию - в Калининградскую область

МИНСК, 31 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны Запада нарываются на конфликт с Россией и Белоруссией, угрожая перекрыть Сувалкский коридор.

"Россияне с земли своей везут туда товары. Не ядерное оружие, не оружие вообще, а товары. Они же проверяются пограничниками литовскими там. Через Литву этот коридор. Вы чего? Это - империя, ядерная страна. Вы нарываетесь на что? Вы зачем мешаете россиянам нормально общаться со своей территорией - Калининградской областью? Нарываются", - приводит его слова агентство БелТА.

Аналогично западные страны действуют и в отношении Белоруссии. Лукашенко напомнил, что после того как страны Балтии закрыли для республики доступ к своим портам, она нашла альтернативный маршрут через порты Ленинградской области и Санкт-Петербурга. "У нас там порт в Бронке. Закрыли нам возможность в Литве грузиться, в портах Латвии, в Польше - это ваши порты. Мы туда не лезем. Мы нашли порт в Ленинградской области. "Мы закроем Балтику (звучат угрозы - прим. ТАСС)". Мы сидим с [президентом РФ Владимиром] Путиным (я уже рассказывал где-то), обсуждаем этот вопрос", - напомнил Лукашенко.

"Видишь, до чего дошли. Обнаглели". А какой выход? Ну, мы будем сопровождать военными кораблями свои торговые суда. Вы хотите это?" - констатировал белорусский лидер.

Он подчеркнул, что страны Запада таким образом "нарываются". "Кто их к этому толкает? Мы можем только догадываться. К тому, чтобы столкнуть здесь, в Европе, опять разжечь какой-то огонь. Поэтому я так аккуратно, аккуратно отступаю. Но отступаю до определенного периода", - заявил белорусский лидер.