Figaro: ходатайство Саркози об освобождении из тюрьмы рассмотрят 10 ноября

Экс-президенту Франции могут заменить заключение на обязательное ношение электронного браслета, судебный контроль или залог

ПАРИЖ, 31 октября. /ТАСС/. Апелляционный суд Парижа 10 ноября рассмотрит ходатайство бывшего президента Франции Николя Саркози об освобождении из тюрьмы. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на источник.

По данным издания, адвокаты экс-президента намерены доказать, что Саркози не подпадает под критерии, согласно которым необходимо содержание под стражей.

Газета отмечает, что если суд удовлетворит ходатайство Саркози, ему могут заменить заключение на обязательное ношение электронного браслета, судебный контроль или залог.

70-летний бывший президент Франции, занимавший этот пост в 2007-2012 годах, 25 сентября был признан виновным в соучастии в преступной группе по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании, но оправдан по обвинениям в сокрытии хищения госсредств и пассивной коррупции. При этом суд не установил факта нелегального финансирования избирательной кампании 2007 года. Саркози приговорен к пяти годам лишения свободы. 21 октября он начал отбывать наказание в одиночной камере тюрьмы Санте в XIV округе Парижа.