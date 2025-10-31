Спецназ Приднестровья отработал штурм опорного пункта и борьбу с БПЛА на учениях

Спецотряд быстрого реагирования "Днестр" продемонстрировал на полигоне семь ситуаций

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 31 октября. /ТАСС/. Отдельная бригада особого назначения "Днестр", подчиняющаяся МВД непризнанного Приднестровья, провела военные учения на полигоне.

"Специальный отряд быстрого реагирования "Днестр" продемонстрировал семь ситуаций. Среди них штурм опорного пункта, огневое упражнение на пересеченной местности, действия по задержанию преступников, работа снайперов и стрельба по дронам из различных видов оружия", - информирует министерство в своем Telegram-канале. Выучку высоко оценил глава МВД Виталий Нягу, уточняется в сообщении.

Ранее власти Приднестровья высказывали озабоченность в связи с активизацией военных учений в Молдавии, в которых принимают участие инструктора НАТО.