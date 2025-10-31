Лукашенко заявил, что "послал" США за требование извиниться перед Литвой

Президент Белоруссии не признал вину своей страны в инцидентах с метеозондами

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Максим Гучек/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 31 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "послал" Вашингтон за требование извиниться перед Вильнюсом за ситуацию с метеозондами.

"Открою секрет: мы с американцами ведем переговоры. По-разному, тяжело идут эти переговоры. Ну, и буквально на следующий день после ночи, когда эти шарики полетели, американцы месседж нам прислали, что белорусы виноваты, что это случилось, власти и Лукашенко должны немедленно извиниться перед Литвой, притом публично за это", - сказал он во время рабочей поездки в Витебскую область, добавив, что "послал" американцев. Цитаты белорусского лидера приводит агентство БелТА.

Президент объяснил, когда Белоруссия готова извиниться. "Я же сказал, что мы извинимся, но если будем виноваты. За что мне извиняться? Но американцы от нас требуют извинений и литовцы. Кто кем управляет? Они пожаловались американцам, которые ведут с нами переговоры. Американцы присылают письмо мне, чтобы извинились. То и литовцы от нас требуют. Американцы дали команду им: "Требуйте извинений, чтобы Лукашенко извинился", - поделился глава государства.

Как отметил руководитель республики, в сложившейся ситуации он не видит ни своей вины, ни белорусов. "Если я в чем-то виноват, если виноват, исходя из этого, я готов извиниться. Но я не вижу своей вины, я не вижу вины наших людей", - подчеркнул Лукашенко. По его словам, спрос за рубежом на белорусские сигареты - это вопрос экономики. "И потом, давайте откровенно: если нам надо перекинуть сигареты в Польшу - вагон туда отправим. И там примут. Почему? Потому что там есть спрос на это. Это экономика. Никуда не денешься. Если там в 5 или 10 раз дороже товар, чем у нас, - под землей пророют тоннель и по нему поставят. И те, кто будет видеть, промолчит, если ему заплатят. Ему заплатили - он молчит. Сигареты, не ядерное же оружие", - добавил президент.

"Вопрос в том, что им надо найти что-то, чтобы нас наклонить", - считает глава республики.

Литва 29 октября на месяц полностью закрыла автотранспортную границу с Белоруссией из-за ситуации с массовым проникновением на территорию страны метеозондов, на которых контрабандисты переправляют в балтийскую республику сигареты. В белорусском МИД заявили, что литовская сторона закрытием границы продемонстрировала свое истинное отношение к европейским ценностям свободы передвижения людей.