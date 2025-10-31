Украина ввела санкции против православных медиа и компаний РФ, КНР и Ирана

Первым указом ввели санкции против 14 физических лиц, вторым - против 10 физических лиц и 31 юридического лица

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Владимир Зеленский ввел санкции против сотрудников украинских православных медиаресурсов и ряда предприятий, которые якобы имеют отношение к поставкам в Россию оборудования в обход санкций. Соответствующие указы за подписью Зеленского размещены на сайте его офиса.

Первым указом введены санкции против 14 физических лиц. Среди них сотрудники Союза православных журналистов, телеканала "Первый Казацкий", а также связанных с ними сообществ "Миряне", "Православие в Украине", "Дозор Козак" и других. Эти ресурсы, согласно документу, "ведут информационную деятельность в интересах структур, подпавших под украинские санкции".

Второй указ вводит санкции против 10 физических лиц и 31 юридического лица. Среди них резиденты России, Китая и Ирана, которые якобы связаны с поставками в Россию оборудования и компонентов в обход санкций.

Зеленский регулярно подписывает указы о санкциях против российских физических и юридических лиц, а также граждан Украины и других стран, которых Киев обвиняет в сотрудничестве с РФ. Министерства и ведомства ведут разработку санкционных списков, вносят предложения, затем СНБО принимает соответствующие решения. При этом Киев постоянно навязывает странам Запада свои предложения по санкциям против Москвы.