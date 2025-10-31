Программа будущего кабмина Чехии включает приверженность ЕС и НАТО

Общественности, согласно местным СМИ, документ будет представлен 3 ноября

ПРАГА, 31 октября. /ТАСС/. Положения о членстве Чехии в Евросоюзе и НАТО закреплены в программном заявлении будущего правительства республики. Об этом сообщил новостной портал Idnes, в распоряжении которого имеется документ.

Кроме того, будущий кабмин намерен сохранить чешскую крону в качестве национальной валюты и не собирается переводить республику в расчеты на евро. Планируется также ужесточение контроля за финансированием некоммерческих организаций (НКО). Средства, поступающие к ним, будут фиксироваться в соответствующем регистре. Они не смогут их использовать для проведения политической агитации. Власти перестанут также предоставлять дотации НКО, которые своей деятельностью препятствуют экономическому развитию и реализации инвестиционных проектов. Данная мера, по информации чешских СМИ, может распространяться, в частности, на организации защитников природы.

К стратегическим приоритетам кабмина, как проинформировали местные СМИ, относятся снижение стоимости энергии и обеспечение энергетической безопасности страны, работа по обеспечению доступности жилья для граждан республики, национальная безопасность и рост пенсий. Кроме того, принято обязательство не повышать в стране налоги и снизить их для некоторых предпринимателей.

Текст программного заявления, как проинформировал портал, получил президент Чехии Петр Павел.

Общественности, согласно местным СМИ, документ будет представлен в понедельник, 3 ноября. В тот же день формирующие кабмин политические движения ANO ("Акция недовольных граждан"), SPD ("Свобода и прямая демократия") и Motorist ("Автомобилисты") подпишут соглашение о создании коалиционного правительства. Оно будет опираться на поддержку 108 из 200 депутатов нижней палаты парламента.

Павел заявил ранее, что новое правительство страны будет назначено не раньше учредительного заседания нижней палаты парламента нового состава. Кандидат в премьер-министры республики, лидер ANO Андрей Бабиш ожидает, что кабмин будет создан не позже середины декабря.