CND: испытания Трампом ядерного оружия приведут к новой гонке вооружений

В британском движении "Кампания за ядерное разоружение" считают, что заявления президента США показывают, что угроза ядерной войны реальна и становится сильнее

ЛОНДОН, 31 октября. /ТАСС/. Американские испытания ядерного оружия приведут к новой гонке вооружений и накалят международно-политическую обстановку. Об этом ТАСС заявили в британском движении "Кампания за ядерное разоружение" (Campaign for Nuclear Disarmament, CND).

"Заявление [президента США] Дональда Трампа о том, что США планируют возобновить ядерные испытания, - это тревожный звонок, который свидетельствует о том, что угроза ядерной войны реальна и становится все сильнее. Если США возобновят испытания своего ядерного оружия, то это ускорит новую гонку вооружений, поскольку другие страны, обладающие ядерным оружием, поступят так же", - говорится в заявлении организации.

В CND указали, что американские испытания могут привести к "эскалации конфликта" на Украине и "росту напряженности" в отношениях с КНР. В движении добавили, что возвращение к ядерным испытаниям станет "очередным шагом" американского руководства на пути к окончательному разрушению договоренностей в сфере ядерного оружия.

Трамп 29 октября заявил, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия. Он не уточнил, о каких именно испытаниях идет речь и предусматривают ли они подрывы ядерных боезарядов.

Как заявил 31 октября постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, слова Трампа о том, что он поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия, требуют разъяснений. Ульянов напомнил, что другие страны "не проводят испытательных ядерных взрывов, запрещенных Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний".

Движение CND было основано в 1957 году. Оно получило всемирную известность в 1960-е годы благодаря массовым маршам за ядерное разоружение: ежегодно в шествиях протяженностью почти 80 км - от Трафальгарской площади в Лондоне до исследовательского центра по ядерным боеприпасам Минобороны Великобритании в Олдермастоне - принимали участие десятки тысяч человек.