Трамп: США и Канада не будут возобновлять торговые переговоры

При этом министр энергетики США Крис Райт заявил, что цель страны состоит в возвращении к обсуждению вопросов торговли с Канадой в области важнейших полезных ископаемых, нефти и газа

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Канада не планируют возобновлять переговоры по вопросам торговли, заявил американский президент Дональд Трамп журналистам на борту Air Force One.

Как отмечает агентство Reuters, американский лидер дал комментарий спустя неделю после его заявления о прекращении торговых переговоров с Оттавой из-за того, что в США была показана оплаченная должностными лицами Канады реклама с критикой импортных пошлин.

При этом министр энергетики США Крис Райт заявил, что цель страны состоит в том, чтобы вернуться к обсуждению вопросов торговли с Канадой в области важнейших полезных ископаемых, нефти и газа. Однако он подчеркнул, что разногласия между двумя странами возникли "по веским причинам".

Как сообщали ранее СМИ, провинция Онтарио, являющаяся основным промышленным регионом Канады, начала рекламную кампанию на американском телевидении с целью отменить введенные Трампом тарифы. Она, в частности, включала в себя показ в американских СМИ роликов с выдержками из речи 40-го президента США Рональда Рейгана, в которой он критикует пошлины и защищает принципы свободной торговли.