ERR: жителям Эстонии в 2026 году придется платить за энергетическую независимость

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 31 октября. /ТАСС/. Потребители электроэнергии Эстонии в 2026 году вынуждены будут платить за энергетическую независимость. Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR.

"Как отметил оператор электросетей балтийской республики Elering, с 2026 года в стране вводится плата за балансирующую мощность, которая составит €3,73 за мегаватт-час как для потребителей, так и для производителей электроэнергии", - говорится в сообщении.

"Этот платеж можно назвать ценой энергетической независимости после выхода из системы, контролируемой Россией", - отметил председатель правления Elering Калле Килк.

В феврале страны Балтии синхронизировали свои электроэнергетические сети с ЕС и одновременно вышли из единой энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ).