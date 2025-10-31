Отсутствие Буданова на брифинге с Зеленским вызвало слухи о его скором снятии

Пользователи соцсетей решили, что у руководителя ГУР и Владимира Зеленского напряженные отношения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Отсутствие руководителя Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) на брифинге с Владимиром Зеленским породило слухи о его скором смещении с должности. Об этом сообщило издание "Страна".

31 октября Зеленский провел встречу в присутствии журналистов. Он сидел за одним столом, в частности, с министром иностранных дел Андреем Сибигой и главой Службы безопасности Украины Василием Малюком. Однако Буданова среди них не было, что заставило пользователей социальных сетей сделать вывод о напряженных отношениях руководителя ГУР с Зеленским.

"Страна" отмечает, что и ранее появлялись подобные слухи из-за вероятных политических амбиций Буданова - предполагается его возможное выдвижение на президентских выборах.

Кроме того, издание напоминает, что близость Буданова к политическим кругам называлась в качестве одной из главных версий лишения гражданства Геннадия Труханова с последующим увольнением его с поста мэра Одессы.

В середине октября глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук выразил мнение, что Зеленского может сменить силовик - либо представляющий Великобританию экс-главком украинских ВС, посол в Лондоне Валерий Залужный, либо ставленник США Буданов.