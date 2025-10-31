DPA: в ФРГ нет предварительного решения о закупке дронов-камикадзе

Вердикт по этому вопросу вынесут только после исследований и испытаний, при запланированном участии парламента, сообщил представитель Минобороны Германии

БЕРЛИН, 31 октября. /ТАСС/. Министерство обороны Германии опровергло сообщения о предварительном решении закупить дроны-камикадзе для Бундесвера (ВС ФРГ) и отметило, что такого решения пока нет. Об этом агентству DPA сообщил представитель Минобороны.

Он сослался на продолжающиеся испытания данного "барражирующего боеприпаса", которые еще не завершены. "Могу подтвердить, что контракты на закупку ограниченного количества барражирующих боеприпасов для сертификации уже заключены с тремя производителями", - сказал представитель министерства. Решение о фактической, более крупной закупке, по его словам, будет принято только после проведения исследований и испытаний, при запланированном участии парламента.

По данным DPA, первоначально для испытаний были выбраны два германских производителя - Helsing и Stark Defence. Третьим участником тендера является германский оборонный концерн Rheinmetall.

Ранее газета Financial Times сообщила о предварительном решении закупить дроны-камикадзе у всех трех компаний. Стоимость контракта с каждой из них оценивается в €300 млн. "Для ясности: решение о крупномасштабной закупке еще не принято, и, следовательно, ни один производитель не выбран", - утверждал представитель Министерства обороны ФРГ. Это, как уточнил он, возможно только после успешной сертификации. Все производители проходят одинаковую процедуру тестирования программного обеспечения, безопасности боеприпасов, работоспособности и эксплуатационной пригодности, резюмировал он.

Helsing - германская оборонная компания со штаб-квартирой в Мюнхене. Разрабатывает военные беспилотники, а также программное обеспечение на основе искусственного интеллекта, предназначенное для улучшения систем вооружения и принятия решений на поле боя. Поставляет дроны Украине. Stark - стартап, основанный около 15 месяцев назад. У компании есть команда на Украине, которая занимается тестированием и разработкой. Stark также планирует открыть производство в британском Суиндоне.