"Хезболлах": армия Ливана должна быть способной противостоять агрессии Израиля

Белый дом не является беспристрастным посредником между Ливаном и Израилем, также подчеркнул генеральный секретарь шиитской организации Наим Касем

БЕЙРУТ, 31 октября. /ТАСС/. Правительство Ливана должно срочно разработать программу вооружения национальной армии для защиты страны от израильской агрессии. Такое мнение высказал генеральный секретарь шиитской организации "Хезболлах" Наим Касем, выступивший 31 октября с телеобращением к своим сторонникам.

"Мы поддерживаем принятое президентом республики Джозефом Ауном решение о мобилизации Вооруженных сил Ливана на отражение израильских нападений, - заявил политик. - Это ответственная позиция, вокруг которой можно консолидировать все ливанские партии, потому что армия должна быть способной противостоять агрессии и оккупации".

Касем в своем выступлении утверждал, что Белый дом не является беспристрастным посредником между Ливаном и Израилем. "Эмиссары США создают только видимость, будто они желают урегулировать проблемы, а на самом деле Америка является спонсором агрессии", - подчеркнул он.

30 октября после вторжения отряда израильских коммандос в город Блида на юге Ливана Аун встретился с командующим армией Рудольфом Хейкалем и поручил ему "обеспечить отражение израильских атак на освобожденные южные районы и защиту мирных граждан".

29 октября в штаб-квартире Временных сил ООН в Ливане, расположенной в Рас-эн-Накуре, состоялось заседание комитета по наблюдению за прекращением огня на ливано-израильской границе, который возглавляют США и Франция. Выступая на нем, американский эмиссар Морган Ортагус потребовала от властей Ливана разоружить до конца года формирования "Хезболлах" на всей территории страны.