Politico: политика Трампа пошатнула уверенность Европы в сотрудничестве с ЦРУ

Газета утверждает, что директор Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф тайно встретился с официальными лицами ЕС, чтобы успокоить их по вопросу обмена разведданными

БРЮССЕЛЬ, 31 октября. /ТАСС/. Нестабильная внешняя политика администрации американского президента Дональда Трампа пошатнула уверенность европейских стран в возможности сотрудничества с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По их информации, на этой неделе директор ЦРУ Джон Рэтклифф совершил тайную поездку в Брюссель, где встретился с официальными лицами ЕС, чтобы успокоить их опасения по поводу обмена разведданными. Визит был обусловлен тем, что в некоторых европейских столицах растет беспокойство по поводу направления внешней политики США при Трампе.

По словам собеседников издания, "непредсказуемые" изменения в политике администрации Трампа в отношении Украины - такие, как резкое прекращение обмена разведданными с Киевом в марте 2025 года и ее стремление "политизировать разведку" путем назначения сторонников Трампа поколебали уверенность европейцев в надежности Вашингтона.

Как утверждают источники Politico, в ходе поездки Рэтклифф встретился с главой европейской дипслужбы Каей Каллас, а также с высокопоставленными должностными лицами из Разведывательного и ситуационного центра ЕС (INTCEN) и разведывательного управления Военного штаба ЕС (EUMS). По информации издания, ожидается, что с этого момента подобные встречи могут стать регулярными.