Глава миротворцев ООН пообещал сделать все возможное для решения проблемы Кипра

Хасим Диань стал новым спецпредставителем генерального секретаря ООН на Кипре

НИКОСИЯ, 31 октября. /ТАСС/ Новый спецпредставитель генерального секретаря ООН на Кипре Хасим Диань собирается сделать для обеспечения урегулирования на острове все, что в его силах. Его слова приводит газета Cyprus Mail.

"Я заверил его [лидера турок-киприотов Туфана Эрхюрмана], что мы сделаем все возможное для достижения этой цели", - сказал Диань после состоявшейся ранее встречи с Эрхюрманом.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш направил Эрхюрману письмо, в котором, по словам Дианя, было изложено "обязательство Гутерриша работать во имя благополучия и безопасности всех киприотов, чтобы обеспечить мирное и устойчивое решение" кипрской проблемы, а также провести в этом году третий саммит по урегулированию на острове.

Во время встречи с Эрхюрманом Диань ознакомил собеседника со своим видением путей кипрского урегулирования и заслушал доводы, так же, как он поступил и во время встречи с лидером греков-киприотов, президентом Республики Кипр Никосом Христодулидисом. "Теперь я рассчитываю на конструктивное сотрудничество с обоими лидерами [кипрских общин]", - подчеркнул дипломат.

Диань приступил к исполнению обязанностей 22 октября, сменив на этом посту канадца Колина Стюарта. За плечами у сенегальца имеется 25-летний опыт работы в системе международных отношений и на руководящих должностях в структуре ООН.

Разделение острова

Кипр разделен по национальному признаку со времен вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории острова, на которой в 1983 году было провозглашено создание так называемой Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК), которая в мировом сообществе признается лишь одной Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр - государства, которое является членом ООН и ЕС и населено преимущественно греками-киприотами.