ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Глава миротворцев ООН пообещал сделать все возможное для решения проблемы Кипра

Хасим Диань стал новым спецпредставителем генерального секретаря ООН на Кипре
21:05

НИКОСИЯ, 31 октября. /ТАСС/ Новый спецпредставитель генерального секретаря ООН на Кипре Хасим Диань собирается сделать для обеспечения урегулирования на острове все, что в его силах. Его слова приводит газета Cyprus Mail.

"Я заверил его [лидера турок-киприотов Туфана Эрхюрмана], что мы сделаем все возможное для достижения этой цели", - сказал Диань после состоявшейся ранее встречи с Эрхюрманом.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш направил Эрхюрману письмо, в котором, по словам Дианя, было изложено "обязательство Гутерриша работать во имя благополучия и безопасности всех киприотов, чтобы обеспечить мирное и устойчивое решение" кипрской проблемы, а также провести в этом году третий саммит по урегулированию на острове.

Во время встречи с Эрхюрманом Диань ознакомил собеседника со своим видением путей кипрского урегулирования и заслушал доводы, так же, как он поступил и во время встречи с лидером греков-киприотов, президентом Республики Кипр Никосом Христодулидисом. "Теперь я рассчитываю на конструктивное сотрудничество с обоими лидерами [кипрских общин]", - подчеркнул дипломат.

Диань приступил к исполнению обязанностей 22 октября, сменив на этом посту канадца Колина Стюарта. За плечами у сенегальца имеется 25-летний опыт работы в системе международных отношений и на руководящих должностях в структуре ООН.

Разделение острова

Кипр разделен по национальному признаку со времен вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории острова, на которой в 1983 году было провозглашено создание так называемой Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК), которая в мировом сообществе признается лишь одной Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр - государства, которое является членом ООН и ЕС и населено преимущественно греками-киприотами. 

КипрГутерриш, Антониу