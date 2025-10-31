Габбард назвала последствия стремления прежних властей США к смене режимов

Как заявила директор Национальной разведки Соединенных Штатов, курс прежней администрации привел к потере человеческих жизней, растрате триллионов долларов и росту числа угроз безопасности

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что контрпродуктивное стремление прежних американских администраций к свержению режимов привело к потере человеческих жизней, растрате триллионов долларов и росту числа угроз безопасности.

"Мы надеемся, что прежний образ мышления в Вашингтоне, который слишком долго удерживал нас, остался позади. Десятилетиями наша внешняя политика была сведена к контрпродуктивному циклу свержения режимов или построению государств", - сказала Габбард, выступая 31 октября на конференции, организованной на Бахрейне Международным институтом стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies, IISS).

"Это был основанный на принципе "один размер для всех" подход, сводящийся к свержению режимов, стремлению к насаждению нашей системы государственности, вступлению в едва понятные нам конфликты и приведший к тому, что врагов у нас стало больше, чем союзников. В результате - триллионы потраченных [долларов], бесчисленное количество потерянных жизней, во многих случаях - появление более серьезных угроз безопасности, расцвет исламистских террористических группировок, таких как ИГ ("Исламское государство", запрещена в РФ - прим. ТАСС)", - отметила Габбард, по словам которой глава американской администрации Дональд Трамп намерен "положить этому конец".