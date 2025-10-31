DPA: работа аэропорта Берлина временно нарушена из-за дрона

Задержаны несколько рейсов, многие самолеты перенаправили в другие аэропорты

Редакция сайта ТАСС

© Станислав Красильников/ ТАСС

БЕРЛИН, 1 ноября. /ТАСС/. Работа международного аэропорта Берлин-Бранденбург (BER) имени Вилли Брандта была временно нарушена вечером 31 октября из-за обнаружения неизвестного дрона. Об этом пишет агентство DPA.

По его информации, многие рейсы были перенаправлены в другие аэропорты. Кроме того, наблюдались задержки при вылете и посадке самолетов. В частности, были задержаны рейсы в Базель, Осло и Барселону. Самолеты из Лондона, Бирмингема, Манчестера, Стокгольма, Хельсинки и Антальи были перенаправлены в другие воздушные гавани.

Представитель полиции Бранденбурга, основываясь на предварительных данных, указал, что очевидец сообщил о дроне возле аэропорта. Экипаж патрульной машины также заметил дрон. Однако установить местонахождение БПЛА не удалось.

Пролеты беспилотников нарушали работу гражданских объектов Германии несколько раз за последние месяцы. Как сообщил глава МВД Александер Добриндт, в ночь на 26 сентября в небе над землей Шлезвиг-Гольштейн "были замечены рои дронов". 3 октября аэропорт Мюнхена приостанавливал работу из-за появления нескольких БПЛА. Как сообщала газета Bild, в тот же день система обнаружения федеральной полиции зафиксировала нарушение воздушного пространства в западной части аэропорта Франкфурта-на-Майне.