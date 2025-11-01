AP: Пентагон ограничил возможности трансгендеров оспорить увольнение из ВС

Также граждан это категории обязали являться на заседания комиссий по рассмотрению увольнений в форме, соответствующей полу, указанному при рождении, пишет издание

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Военное министерство США утвердило новые правила, ограничивающие возможности трансгендерных военнослужащих (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено) оспорить увольнение и продолжить службу. Об этом сообщило со ссылкой на внутреннюю документацию Пентагона агентство Associated Press (AP).

По его сведениям, новая политика касается специальных комиссий по рассмотрению увольнений из рядов Вооруженных сил США. Входящие в их состав военные в ходе разбирательства могут принять решение в пользу увольняемого и разрешить ему продолжить службу. Теперь военное командование получит право отменять решения этих комиссий.

Кроме того, трансгендерных военнослужащих обязали являться на заседания комиссий в форме, соответствующей полу, указанному при рождении. Если это требование не будет выполнено, слушания состоятся без человека, чье дело рассматривается. Факт неявки в дальнейшем может быть использован против него.

Президент США Дональд Трамп ранее отменил подписанный в 2021 году его предшественником Джо Байденом указ, который позволял трансгендерам служить в ВС, а также запрещал Пентагону увольнять военных со службы на основании их гендерной самоидентификации. Кроме того, республиканец подписал указ, согласно которому американское правительство будет признавать только два пола - мужской и женский. После этого Военное министерство США объявило, что лица, открыто заявившие о своей трансгендерной идентичности, должны либо подать рапорт на добровольное увольнение, либо готовиться к принудительному. Согласно данным Пентагона от февраля, диагноз "гендерная дисфория" - психиатрическое заболевание, характеризующееся конфликтом между биологическим полом и гендерным позиционированием человека, - был поставлен примерно 4,2 тыс. военнослужащих, при этом около 1 тыс. из них с 2014 года прошли через операцию по смене пола.