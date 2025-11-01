Главой кабмина Аргентины станет Мануэль Адорни

Он ранее занимал пост официального представителя администрации президента

Официальный представитель администрации президента Аргентины Мануэль Адорни © AP Photo/ Rodrigo Abd

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель администрации президента Мануэль Адорни станет новым председателем правительства Аргентины.

"Преемником [экс-премьера Гильермо Франкоса] с понедельника (3 ноября - прим. ТАСС) станет новый глава кабинета министров Мануэль Адорни", - отмечается в заявлении, опубликованном пресс-службой аргентинского лидера.

При этом президент Хавьер Милей удовлетворил прошение Франкоса об отставке. "Обращаюсь к вам с просьбой принять мою отставку с поста главы кабинета министров, чтобы вы могли без ограничений приступить к управлению страной после национальных [парламентских] выборов, состоявшихся 26 октября", - написал Франкос в X. Милей ранее уже допускал перестановки в своем кабинете после выборов в Конгресс республики.

26 октября в Аргентине прошли промежуточные парламентские выборы, на которых обновлялись 127 из 257 мест в Палате депутатов и 24 из 72 - в Сенате. По итогам подсчета более 97% голосов правящая партия "Свобода наступает" лидирует в столице и в 15 из 23 провинций. Правительство не получило абсолютного большинства ни в одной палате, но значительно усилило свои позиции.