Лидеры экономик АТЭС обсуждают искусственный интеллект и демографию

Делегацию РФ на форуме возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук

Редакция сайта ТАСС

КЁНДЖУ /Республика Корея/, 1 ноября. /ТАСС/. Представители экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), включая 14 глав государств и правительств, приступили к обсуждению искусственного интеллекта (ИИ), демографических проблем и креативной индустрии в рамках второй сессии саммита объединения, который проходит в Кёнджу.

Читайте также

Защитник, помощник, судья: как ИИ управляет нашей жизнью

Председательствующий на встрече президент Республики Корея Ли Чжэ Мён выразил уверенность, что у стран АТЭС есть потенциал для решения проблем, с которыми они сталкиваются. "Согласно одному из исследований, 5 из 10 стран с наибольшим потенциалом в сфере искусственного интеллекта входят в АТЭС. Четыре из пяти государств с наибольшим количеством патентов в этой сфере входят в АТЭС", - сказал он. Российскую делегацию на форуме возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук.

Чтобы использовать этот потенциал в качестве драйвера общего процветания, Ли Чжэ Мён предлагает создать социальные и экономические условия, благоприятные для инноваций ИИ, а также содействовать инициативам частного сектора. Он рассказал, что Республика Корея в рамках своей новой концепции попытается стать "обществом, основанным на глобальных технологиях искусственного интеллекта".

Республика Корея по случаю саммита также подготовила "Инициативу АТЭС в сфере искусственного интеллекта" и предлагает создать центр по искусственному интеллекту Азиатско-Тихоокеанского региона. Этот центр, согласно замыслу, должен будет способствовать обмену опытом государственного регулирования ИИ и устранению разрывов в этой области.

Южнокорейская сторона также предлагает рамочный документ о реагировании на изменения возрастной структуры населения в странах АТЭС, который помогал бы правительствам совместно искать решения демографических проблем. "Для реагирования на колоссальные изменения, связанные с искусственным интеллектом и изменением [возрастной] структуры населения, нужно найти новые драйверы роста", - сказал Ли Чжэ Мён.

"В этой связи Республика Корея пристальное внимание обращает на культурные и креативные индустрии", - отметил южнокорейский лидер. "Азиатско-Тихоокеанский регион уже играет роль локомотива культурной индустрии всего мира", - сказал Ли Чжэ Мён. В АТЭС входят РФ, Китай, США, Республика Корея, Япония - всего 19 государств и 2 региона КНР. "По состоянию на 2022 год 40% мирового экспорта [продукции и услуг] культурной и креативной индустрии приходилось на АТЭС", - отметил президент Республики Корея.