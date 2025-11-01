Лидер партии Гоминьдан обвинила НАТО в конфликте на Украине

Если бы страны альянса отказались от планов вступления Украины, "этой проблемы бы не возникло", уверена Чжэн Ливэнь

ГОНКОНГ, 1 ноября. /ТАСС/. Избранная новым лидером оппозиционной партии Гоминьдан на Тайване Чжэн Ливэнь заявила, что расширение НАТО на восток стало главной причиной конфликта на Украине. Политик, которая должна приступить к обязанностям партийного лидера с 1 ноября, дала интервью медиагруппе Deutsche Welle (признана в РФ СМИ-иноагентом).

"НАТО обещала России не расширяться на восток, но НАТО неоднократно нарушала свои обещания и расширялась на восток, в конечном итоге дойдя до границ России. Это основная причина [конфликта на Украине]", - сказала Чжэн Ливэнь.

Она подчеркнула, что если бы страны Североатлантического альянса отказались от планов вступления Украины, "этой проблемы бы не возникло".

Чжэн Ливэнь возразила корреспонденту, который, задавая ей вопрос, назвал Россию диктатурой. "Россия уже много лет демократизируется. Ни одна демократия в мире не идеальна, даже у американской демократии сегодня есть много проблем, требующих реформ. Но он (Владимир Путин - прим. ТАСС) - президент, избранный демократическим путем", - отметила политик.

Она призвала к "прагматичному решению" международных споров. "Если каждый будет настаивать на своих политических требованиях или политической пропаганде, многие вопросы будет невозможно решить и все будут просто говорить, не обращая внимания друг на друга", - добавила она.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Гоминьдан - оппозиционная партия, правящей партией на острове является Демократическая прогрессивная партия. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань - это один из регионов КНР.