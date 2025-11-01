Бердымухамедов встретится с Трампом в Вашингтоне на следующей неделе

Президент Туркмении отметил наличие хороших перспектив для дальнейшего развития двусторонних отношений

АШХАБАД, 1 ноября. /ТАСС/. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов проведет встречу на следующей неделе в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом. Об этом в ходе заседания кабмина страны сообщил министр иностранных дел Рашид Мередов, передает официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

По ее информации, Мередов рассказал о подготовке к запланированному рабочему визиту Бердымухамедова в США по приглашению Трампа в целях проведения двусторонней встречи на высшем уровне и участия в саммите "Центральная Азия - США", которые состоятся в Вашингтоне. Бердымухамедов отметил, что имеются хорошие перспективы для дальнейшего развития туркмено-американских отношений. По его словам, саммит призван содействовать укреплению взаимовыгодного сотрудничества между странами.

Саммит в формате С5+1 (пять стран Центральной Азии: Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и США) с участием лидеров стран Центральной Азии и Трампа планируется провести 6 ноября. Саммит станет первым в таком формате с участием Трампа. До этого лидеры стран Центральной Азии встречались в сентябре 2023 года в формате С5+1 с Джо Байденом, который тогда был американским президентом.